Stiri pe aceeasi tema

- Simona Haldep va debuta in noul sezon la turneul de la Adelaide (Australia), programat intre 13 și 19 ianuarie.In afara probei de simplu, unde va juca direct in turul doi cu invingatoarea din partida Ajla Tomljanovici și Yulia Putintseva, Simona Halep s-a inscris și la proba de dublu. Unde va juca alaturi…

- Simona Halep (4 WTA, 28 de ani) a decis sa participe și in proba de dublu a turneului de la Adelaide, care se desfașoara in perioada 13-18 ianuarie. Simona Halep va face pereche cu Raluca Olaru (30 de ani, 46 WTA la dublu). Cele doua vor debuta luni dimineața, in turul 1. Simona Halep și Raluca Olaru…

- Simona Halep, lcoul 3 WTA si cap de serie numarul 2, îsi va afla, luni, adversara din turul al doilea al turneului de la Adelaide, potrivit News.ro.Românca va evolua, marti, în mansa a doua, în care este direct acceptata, cu învingatoarea din meciul dintre australianca…

- Simona Halep va evolua si in proba de dublu din cadrul turneului de la Adelaide, de categorie Premier, alaturi de Raluca Olaru, potrivit news.ro.Romancele vor da piept in primul tur cu echipa Kveta Peschke/Demi Schuurs (Cehia/Olanda), cap de serie numarul 2. Anul trecut, Halep a mai…

- Simona Halep, 28 de ani, 4 WTA, va debuta in noul sezon competițional la turneul Premier de la Adelaide (Australia), competiție care se va disputa intre 13 și 18 ianuarie.Intre doua antrenamente, Simona care, de luni, va ocupa locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, are timp și de relaxare.Intr-una…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) va debuta saptmana viitoare in 2020 și va juca la turneul Premier de la Adelaide, Australia Turneul este la prima ediție, iar la competiție Simona Halep va fi a doua favorita. Jucatoarea din Romana este depașita doar de liderul mondial Asleigh Barty. Astfel, Simona…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) va juca in turneul Premier de la Adelaide (13-18 ianuarie) la startul noului sezon. Și celelalte romance vor fi pe tablourile diverselor turnee. Anul 2020 e gata sa inceapa și pe terenurile de tenis, iar Australia e zona care concentreaza cel mai mare numar de nume importante.…

- Simona Halep a avut parte de o surpriza de proporții in Ajunul Craciunului pentru ca a fost colindata de Ștefan Hrușca. Interpretul a vizitat-o pe jucatoarea de tenis acasa, in Constanța, relateaza Mediafax.In imaginile publicate de Simona Halep pe contul ei de Instagram, Ștefan Hrușca a cantat colindele…