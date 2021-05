Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu și polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura Centrala și serviciile județene Sibiu, Alba, Brașov și Cluj pun in executare, miercuri, 17 mandate de percheziție domiciliara pentru probarea unor infracțiuni de corupție intr-o…

- Astazi, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura Centrala și Serviciile Județene Anticorupție Sibiu, Alba, Brașov și Cluj, pun in executare 17 mandate de percheziție domiciliara pentru probarea…

- Procurorii si politistii fac, miercuri dimineața, perchezitii intr-un dosar care vizeaza 25 de agenți din Sibiu suspectati de fapte de coruptie. “Astazi, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu efectueaza șaptesprezece perchezitii domiciliare, miercuri, 19 mai, pentru probarea unor infractiuni de coruptie intr-o cauza penala in care sunt suspectati 25 de agenti de politie din cadrul IPJ Sibiu, relateaza site-ul local Mesagerul de Sibiu. Agenții…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura Centrala și Serviciile Județene Anticorupție Sibiu, Alba, Brașov și Cluj, pun in executare 17 mandate de percheziție domiciliara. Perchezițiile vizeaza probarea unor…

- Procrurorii PT Sibiu si politistii DGA fac perchezitii de amploare miercuri dimineata, intr-un dosar care vizeaza 25 de politisti suspectati de fapte de coruptie. Miercuri, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale…

- Azi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul SCCO Sibiu au efectuat un numar de 38 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Cluj, Sibiu, Alba și Braila, intr-o cauza…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a…