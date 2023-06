PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE IMPORT ȘI COMERCIALIZARE CU TUTUN La data de 25 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au efectuat 5 percheziții domiciliare, in județul Calarași, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi importat și comercializat, in mod ilegal, tutun. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice s-au sesizat din [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

