Percheziţii la o grupare care accesa credite bancare cu documente false Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat marti 15 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Arges, Ilfov si Calarasi, intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave (accesare credite de la banci cu documente false), fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderii acestei grupari controlau mai multe societati comerciale, care nu desfasurau nicio activitate comerciala, nu functionau la sediile sociale, nu aveau declarate

Sursa articol: agerpres.ro

