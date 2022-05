Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii de crima organizata au facut, miercuri, 10 percheziții in Romania și șase in Anglia la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori. In ultimii 10 ani ei ar fi obținut peste 3 milioane de euro din comiterea faptelor ilicite. Cinci persoane au fost reținute.…

- Polițiști ai Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Targu Mures, au pus in executare joi, 24 martie, opt mandate de percheziție domiciliara in județul Bistrița – Nasaud, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii…

- Procurorii DIICOT de la Structura Centrala au pus, joi, in aplicare un numar de 18 mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și in județul Dambovița, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic…

Doua femei in varsta de 32 si 54 de ani, din Galati, condamnate pentru trafic de minori si trafic de persoane au fost arestate in Brazilia si urmeaza a fi extradate in Romania pentru a-si ispasi pedepsele.