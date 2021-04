Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza joi dimineața 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor,…

- PERCHEZIȚII in Alba și alte județe: Operațiune de amploare intr-o ancheta ce vizeaza o firma cu activitate in domeniul protecției la incendiu PERCHEZIȚII in Alba și alte județe: Operațiune de amploare intr-o ancheta ce vizeaza o firma cu activitate in domeniul protecției la incendiu In aceasta dimineața,…

- Mai multe persoane au fost duse, luni, la audieri, in urma unor percheziții la sediile a trei firme de transport international, fiind acuzate ca eliberau turiștilor teste COVID-19 falsificate. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Giurgiu, cu sprijinul Brigazii…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 24 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si sase judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges efectueaza, joi, 38 de perchezitii domiciliare in patru judete, la suspecti de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, care ar fi angajat fictiv 68 de persoane. Potrivit unui comunicat al…

- Zeci de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti si in sapte judete, in doua dosare de evaziune fiscala, in care sunt vizate cinci grupari cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule rulate. Prejudiciul adus statului este de aproximativ 20 de milioane de euro. Polițiști din…

- O ancheta derulata de Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș și coordonata de Parchetul de pe langa Tribunalul Mureș vizeaza activitatea unei societați care are ca obiect de activitate preluarea deșeurilor și predarea lor catre incineratoare autorizate. Firma, cu activitate in 17…