- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Negresti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au efectuat, joi, cinci perchezitii domiciliare, dintre care trei in judetul Iasi, una in judetul Suceava si una in judetul Botosani, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii…

- Trei persoane din Alba sunt banuite ca ar fi inselat peste 100 de persoane, prejudiciindu-le cu peste 12.000 de lei, dupa ce ar fi preluat si prezentat, pe o retea de socializare, noua cazuri ale unor persoane bolnave care ar fi necesitat tratament medical si ar fi pus la dispozitie conturi bancare…

- Doi tineri, unul de 17 ani si unul de 22 de ani, care erau cercetati pentru mai multe infractiuni contra patrimoniului, inclusiv spargeri de bancomate, au fost retinuti, miercuri, de politistii din Botosani, in urma unei operatiuni complexe de urmarire, in care a fost folosit si un elicopter, a declarat…

- Un barbat de 47 de ani din comuna Vorona, județul Botoșani, este acuzat de savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor, dupa ce si-ar fi lovit in repetate randuri calul pe care il detine, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani.

- Procurorii DNA ai Serviciului teritorial Suceava au dispus reținerea pentru 24 de ore pe numele mai multor politisti de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, acuzati de fapte de coruptie. Unul dintre cei 11 retinuti de DNA este ofiter, iar noua sunt agenti…

- Politistii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), impreuna cu jandarmii si angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, au intervenit in forta si au fortat usa de acces in locuinta unui barbat in varsta de 56 de ani din municipiul Botosani…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din judetul Botosani este anchetat penal dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19 cu a treia doza de Pfizer, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu.

