Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in ALBA, pentru contrafacere și camata: Ce au gasit polițiștii in Roșia Montana PERCHEZIȚII in ALBA, pentru contrafacere și camata: Ce au gasit polițiștii in Roșia Montana Ieri, 18 octombrie 2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii din București pun in marți aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și județul Ialomița și 26 de mandate de aducere, in Capitala și județele Ilfov și Calarași, emise pe numele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de frauda informatica. Din datele și probele administrate…

- Angajata unei institutii din Sebes, judetul Alba, este suspectata ca si-ar fi insusit peste 100.000 de lei din fonduri destinate persoanelor asistate social, iar o alta este banuita ca ar fi acoperit fapta ei. Politistii fac, miercuri, perchezitii care le vizeaza pe amandoua, informeaza News.ro. ”La…

- Politistii bucureșteni pun in aplicare, miercuri, cinci mandate de perchezitie si doua de aducere, intr-o cauza privind savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala, in forma continuata, prejudiciul total estimat fiind de aproximativ 3.200.000 de lei."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2015-2020,…

- Politistii efectueaza, miercuri, sase perchezitii domiciliare in patru judete – Cluj, Alba, Sibiu si Ilfov, intr-un dosar privind furtul unei cantitati de cupru in valoare de aproximativ 200.000 de euro. ”In aceasta dimineata, 7 septembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, in colaborare…

- Mascații au facut 6 percheziții in mai multe județe, inclusiv in Cluj, la hoții de cupru. In aceasta dimineața, 7 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului…

- Polițiștii din Capitala efectueaza percheziții in toate sectoarele din Bucureși și in Ilfov la samsari de telefoane de lux. Doi barbați, liderii gruparii, au inființat mai multe societați prin intermediul carora achiziționau telefoanele și ulterior le revindeau fara a fi inregistrate și fara a plati…

- Polițiștii din București au efectuat, ieri, mai multe percheziții, in Sectorul 5, la persoane banuite ca ar fi vandut telefoane contrafacute. Rețeaua a reușit sa pacaleasca cel puțin 70 de oameni prin vanzarea unor telefoane similare cu produsele originale, dar care erau contrafacute. Politisti din…