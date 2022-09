Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat ca va fi nevoie de cateva saptamani pentru a restabili funcționarea aeroporturilor din Ucraina, iar principala problema ramane securitatea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un superiacht de 75 de milioane de dolari (63 de milioane de lire sterline) care ar fi folosit de un miliardar rus a fost scos la licitatie in Gibraltar, in prima vanzare a activelor unui oligarh de cand Putin a invadat Ucraina in februarie, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi…

- Veste IMPORTANTA pentru sute de mii de romani, in plina criza economica provocata de pandemia noului coronavirus SARS-CoV-2 și de razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola a declarat in cadrul unei interventii video in Rada din Ucraina ca ziua de astazi este simbolica nu doar pentru Ucraina si pentru ucraineni, ci pentru intreaga Europa, fiind ”ziua in care ne reafirmam angajamentul fata de Ucraina ca natiune europeana”.…

- Reuniunea Uniunea Europeana-China, desfasurata in format virtual, a vizat provocarile economice globale, inclusiv perturbarile din retelele internationale de aprovizionare si impactul razboiului din Ucraina, anunta Comisia Europeana, precizand ca au fost abordate si relatiile comerciale bilaterale.…

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție in comun cu procurorii anticorupție efectueaza in aceste clipe percheziții la domiciliul fostului președinte al Parlamentului și ex-lider al Partidului „Pro Moldova”, Andrian Candu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe prechezitii au loc, marti, la Timisoara, la locuinta unui fost angajat al Primariei Timisoara, la Politia Locala unde acesta lucreaza acum, dar si la o societate de monumente funerare si la locuinta patronului acesteia. Este in lucru un dosar de dare de mita, luare de mita si trafic de…

- Confiscat in martie in Gibraltar, iahtul oligarhului rus Dimitri Pumpianski, vizat de sanctiunile britanice impuse in urma invaziei ruse in Ucraina, va fi vandut la licitatie, a decis o instanta din aceasta enclava britanica, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…