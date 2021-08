Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american PepsiCo Inc a anuntat marti ca intentioneaza sa lanseze anul viitor pe piata din SUA o bautura alcoolica marca Mountain Dew, la cateva luni dupa ce rivalul Coca-Cola Co a lansat prima sa bautura alcoolica in SUA, transmite Reuters. Producatorul de bauturi de tip "hard seltzer"…

- Becul este, fara doar și poate, una dintre cele mai mari invenții din istoria omenirii. Din momentul in care oamenii au putut sa transforme noaptea in zi in propriile locuințe, viața li s-a schimbat in mod radical. Dar, cine a inventat becul? Macar o data in viața ne-am pus aceasta intrebare, insa puțini…

- Enel Finance International NV, compania financiara inregistrata in Olanda controlata de Enel S.p.A., a lansat pentru investitorii institutionali din pietele americane si internationale o emisiune de obligatiuni multi-transa asociata obiectivelor de sustenabilitate, in valoare totala de 4 miliarde…

- Seria Assassin’s Creed a urmat, de la inceputurile sale, un model de lansare anuala care s-a transformat ulterior intr-o lansare la fiecare doi ani. Origins, Odyssey și Valhalla sunt titlurile care au adus mari schimbari atat in mecanica, cat și in felul in care funcționeaza jocurile celor de la Ubisoft.…

- Dupa ce Cristiano Ronaldo a indepartat doua sticle de Coca-Cola din fața sa, in timpul unei conferințe de presa de la Euro 2020, acțiunile gigantului de bauturi racoritoare au scazut de 4 miliarde de dolari. Capitanul Portugaliei este un fanatic al stilului de viața sanatos și a clarificat astfel ce…

- Valoarea de piața a companiei Coca Cola a scazut in jur de patru miliarde de dolari, dupa ce fotbalistul Cristiano Ronaldo a indeparat, disprețuitor, doua sticle de Coca Cola de la locul lor la conferința de presa de luni, scrie cotidianul Marca. Coca-Cola este unul dintre sponsorii Campionatului…

- Cristiano Ronaldo a facut și un gest inedit in conferința de presa dinaintea meciului cu Ungaria. Portughezul, cunoscut pentru atenția deosebita pe care o da alimentației și pentru regimul de viața extrem de sanatos, a fost nemulțumit de sticlele de Coca-Cola de pe masa, puse pentru reclama.…

- „Putem confirma ca CE a transmis chestionare, in cadrul unei investigatii preliminare vizand Coca Cola”, a declarat o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene. Ea a adaugat ca investigatia preliminara este in curs si ca nu pot fi estimate durata sau consecintele. Coca Cola a transmis ca a primit joi…