- Dezvaluiri inedite despre tanara misterioasa alaturi de care a fost surprins Pepe in urma cu cateva zile. Cine este, de fapt, domnișoara și ce relație este intre ea și celebrul artist? Incepem prin a va spune ca Yasmine este un cunoscut make-up artist din Capitala, dar mai ales, o femeie foarte frumoasa.

- Veste bomba in showbiz! Spynews.ro va prezinta imagini in premiera cu Pepe și... noua cucerire! Artistul i-a serbat ziua la un local de fițe din Herastrau! Cum au fost surprinși cantarețul și tanara misterioasa, dar mai ales, cum arata domnișoara? Ce se intampla, de fapt, intre cei doi?

- Teatrele bucurestene prezinta, incepand de vineri, spectacolele cu public in sala, ca urmare a scaderii ratei de imbolnavire cu COVID-19 sub 1,5 la mia de locuitori in Capitala. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat, joi, ca salile de spectacol pot functiona la o capacitate de 50%, fata de 30%…

- Primul eveniment-pilot cu public in Sala Mare de spectacole a Operei Nationale din Bucuresti va fi Gala Extraordinara "Libera Musica". Spectacolul va avea loc vineri si vor avea acces doar persoanele vaccinate impotriva COVID cu ambele doze.

- Pandemia este o adevarata provocare pentru cei cazuți in patima alcoolului. Și asta pentru ca in prezent peste tot sunt instalate recipiente cu antiseptice, ca masura de protecție impotriva noului coronavirus. Un incident a fost surprins de martori intr-un troleibuz din Capitala.

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" organizeaza, joi, o ceremonie cu prilejul sarbatoririi a 100 de ani de la infiintare, la care vor participa presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu. Va fi primul eveniment public la care participa Klaus Iohannis,…

- Noul prefect al Clujului, Tasnadi Szilard, a fost fotografiat la un eveniment public alaturi de mitropolitul Clujului, IPS Andrei, fara masca. Fotografia a fost ștearsa ulterior. ”Din cate stiu eu Guvernul Romaniei in judet este reprezentat de Prefectura, tot Guvernul Romaniei a adoptat o lege prin…

- Traficul rutier pe strada Nicolae Dimo la intersecția cu strada Academician Andrei Saharov va fi suspendat in perioada 24.03 - 26.03. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de conectare și punere in funcțiune a apeductului nou construit.