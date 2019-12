Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Pep Guardiola a opinat ca echipa de fotbal Manchester City, campioana ultimelor doua sezoane, nu are nevoie de jucatori noi in fereastra de transferuri din luna ianuarie, desi ''cetatenii'' ocupa locul 3 in Premier League, la 11 puncte de liderul FC Liverpool, relateaza DPA.…

- Antrenorul Pep Guardiola a afirmat, vineri, ca îsi doreste sa ramâna la Manchester City, desi presa internationala scrie ca ar urma sa plece la Bayern Munchen, în locul lui Niko Kovac, scrie News.ro. "Daca oamenii ma întreaba: Vreti sa ramâneti? Raspunsul este…

- Duminica, 20 octombrie, de la ora 20:00, in cel de-al cincilea episod al serialului Mangalița, vedeta localitații, interpretul de manele Bebe de la Mangalița, este invitat la primarie pentru un contract de...

- "Daca vin cu taieri de pensii si salarii, daca vin cu oprirea programelor pentru primari, daca vin cu lucruri care nu se pliaza pe realitatea din Romania, cu siguranta PSD nu va participa la vot. Mai mult decat atat, s-au unit toate partidele ca sa dea jos PSD, sa se reuneasca si acum ca sa isi voteze…

- 'Legat de guvernul care va veni, foarte bine, sa vedem in primul rand programul de guvernare, ca dincolo de componenta Cabinetului este important sa vedem ceea ce vor sa faca pentru oameni. Pentru ca daca vin cu taieri de pensii si salarii, daca vin cu oprirea programelor pentru primari, daca vin…

- Antrenorul Pep Guardiola a declarat ca nu l-ar vinde pe tanarul Phil Foden nici pentru 500 milioane euro si ca acesta este succesorul natural al lui David Silva la echipa engleza de fotbal Manchester City, relateaza EFE.

- Portughezul Bernardo Silva a fost acuzat oficial de rasism de federatia engleza de fotbal (FA), pentru mesajul adresat coechipierului sau de la Manchester City, francezul Benjamin Mendy, postat pe retelele de socializare, informeaza BBC, conform News.ro.Silva trebuie sa-si prezinte apararea…

- Antrenorul Pep Guardiola (Manchester City) a risipit temerile privind o indisponibilitate pe termen lung a belgianului Kevin de Bruyne, cand a anuntat ca mijlocasul ar putea reveni la meciul de duminica cu Wolverhampton din Premier League, relateaza Reuters.