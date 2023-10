Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre obiectivele campaniei militare israeliene in Fașia Gaza este de a renunța la orice responsabilitate a Israelului pentru enclava palestiniena de coasta, a anunțat vineri, 20 octombrie, ministrul isralian al Apararii, Yoav Gallant, potrivit Reuters.Fașia Gaza nu are acces la lumea exterioara…

- Guvernul Israelului a aprobat vineri, 20 octombrie, o ordonanta de urgenta care prevede inchiderea temporara a canalului de stiri Al Jazeera in aceasta tara, relateaza agentia israeliana de presa TPS, potrivit Agerpres.Masurile vor permite retragerea acreditarilor de presa pentru personalul retelei…

- Un politician palestinian de rang inalt din Cisiordania a declarat joi, 19 octombrie, pentru Sky News, ca cele 20 de camioane cu ajutoare umanitare care urmeaza sa ajunga in Fașia Gaza dinspre Egipt sunt "nimic" in comparație cu nevoile existente și ca enclava asediata se afla in pragul unui "dezastru…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca o incetare a focului este „imperativa” cat mai curand posibil pentru a preveni extinderea conflictului dintre Israel sau Hamas sau scaparea acestuia de sub control și ca Beijingul este dispus sa colaboreze cu țarile arabe pentru gasirea unei soluții, a scris…

- SUA au autorizat marti plecarea personalului sau neesential, precum si a familiilor de la ambasada lor din Beirut in contextul deteriorarii conditiilor de securitate in Liban pe fondul razboiului intre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. In…

- Camioanele care transporta ajutoare pentru Gaza au ajuns la punctul de trecere Rafah, iar altele sunt pe drum, potrivit unor activiști umanitari care insoțesc transporturile, citate de Times of Israel. Șoferii așteapta deschiderea parții din Gaza a frontierei și asigurari din partea ambelor parți,…

- Noi imagini video arata cum s-au desfașurat atacurile militanților Hamas asupra kibbuțului Be'eri din sudul Israelului, in ziua de 7 octombrie, cand a inceput asaltul, inregistrarile surprinzand și zeci de palestinieni din Fașia Gaza care se alatura teroriștilor și jefuiesc comunitatea, relateaza luni,…

- Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a declarat ca șase jurnaliști se numara printre civilii uciși, raniți sau disparuți in conflictul actual din Gaza.Sambata, trei jurnaliști palestinieni au fost impușcați mortal in timp ce se aflau in reportaj, conform Al Jazeera. Este vorba despre…