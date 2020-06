Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, declara ca in prezent toti pacientii diagnosticati cu COVID-19 sunt internati si ca ar urma sa se ia in calcul masuri precum testarea celor asimptomatici si lasarea lor sa plece acasa, insa pe propria raspundere.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca ia in calcul ca persoanele infectate cu noul coronavirus care vor fi asimptomatice sa stea acasa, in masura in care transmiterea comunitara va fi „joasa”, potrivit Agerpres. „Am fost la a doua perioada de masuri de relaxare. Nu poti face in acelasi…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca in urmatoarele saptamani s-ar putea ca persoanele asimptomatice, infectate cu noul coronavirus, sa fie tratate la domiciliu. „Urmaream acest lucru inca de acum patru saptamani in contextul in care creștea numarul de cazuri. Gandind ca atunci cand avem…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat joi, 30 aprilie, la Suceava ca misiunea echipei militare de conducere a Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou” s-a incheiat. Managementul a fost predat unei echipe civile. Ministrul a spus ca unitatea medicala va trebui sa devina ceea ce a fost inainte de…