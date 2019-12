Pentru prima dată după 1803, în catedrala Notre-Dame nu se va oficia slujba de Crăciun anul acesta Pentru prima data din anul 1803, in catedrala Notre-Dame din Paris nu se va oficia anul acesta liturghia de Craciun, iar in apropierea monumentului a fost montata o macara gigantica pentru demontarea esafodajului metalic care ii ameninta structura, informeaza AFP. Aceasta macara va trebui sa duca la indeplinire, incepand cu luna februarie, cea mai delicata operatiune din tot acest santier gigantic de reconstructie si anume demontarea bucata cu bucata a celor 10.000 de tuburi metalice - 250 de tone in total - care s-au lipit unele de altele in urma incendiului din 15 aprilie. O operatiunea care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

