Pentru masa de Revelion! Aşa faci friptura de curcan cât mai fragedă şi suculentă Carnea de curcan, potrivita oricarui tip de dieta, este vedeta meselor de Revelion. In cele ce urmeaza iti recomandam o reteta pe care o poti incerca in acest an. Ingrediente: carne de curcan (copane si piept de curcan) 2 linguri ulei (ulei de masline) 250 ml apa 250 ml vin alb 1 lingurita sare 1 lingurita cimbru macinat ½ lingurita boia de ardei dulce 1 lingurita piper boabe 2 foi de dafin 5 catei de usturoi Mod de preparare: Portionam carnea in bucati potrivit de mari, le presaram cu putina sare, apoi le ungem cu ulei si la final le condimentam cu toate condimentele enumerate mai sus. Putem… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

