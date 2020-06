Stiri pe aceeasi tema

- Detinatorul recordului de turneuri de Mare Slem castigate (20), Federer este cel mai bine platit sportiv al lumii gratie in special contractelor de publicitate si parteneriatelor private, care i-au adus venituri de 100 milioane de dolari in perioada cuprinsa intre 1 iunie 2019 si 1 iunie 2020, luata…

- Zoom Video Communications, compania care opereaza platforma de teleconferințe Zoom, a ajuns sa aiba o capitalizare bursiera de 49 de miliarde de dolari, mult peste valoarea unor giganți ai calculatoarelor precum HP sau Dell.Potrivit datelor consultate de Libertatea, valoarea de pe bursa de la New York…

- Jack Dorsey, CEO al companiilor Twitter si Square, a donat 10 milioane de dolari fundatiei CORE a actorului american Sean Penn, scrie Variety. La inceputul lui aprilie, starul si-a unit fortele, prin intermediul...

- Reprezentantii Gap sustin ca ar mai avea aproape 750 de milioane de dolari in conturile bancare pana saptamana viitoare. Conducerea companiei precizeaza sa trebuie sa recurga la "actiuni suplimentare pentru a pastra lichiditatile existente si sa identifice alte surse de bani" in decursul anului…

- Manuscrisul piesei lui Bob Dylan, „Times They Are A-Changin” a fost scos la vanzare pentru 2,2 milioane de dolari. Pretul cerut ar putea constitui un record pentru manuscrisul unei piese rock. „Nu este o licitatie, este o vanzare privata”, au anuntat reprezentantii platformei, noteaza mediafax.Manuscrisul…

- Manuscrisele celebrelor piese „The Times They Are A-Changin”, „Lay Lady Lay” si „Subterranean Homesick Blues”, scrise de legenda folk / rock Bod Bylan, vor fi scoase la licitatie. Versurile piesei „The Times They Are A-Changin" scrise de mana de Bob Dylan sunt scoase la vanzare pentru 2,2 milioane de…

- Miliardarul Bill Gates, in varsta de 67 de ani, fondator al Microsoft si filantrop, este de parere ca pandemiile ar putea capata frecventa. El este convins ca vor aparea la fiecare 20 de ani, scrie Businessinsider.Miliardarul Bill Gates, in varsta de 67 de ani, fondator al Microsoft si filantrop, este…

- Fostul fotbalist brazilian Ronaldinho si fratele sau au fost eliberati din inchisoarea din capitala Paraguayului, dupa ce au platit o cautiune de 1,6 milioane de dolari, cate 800.000 pentru fiecare.Fostul fotbalist Ronaldinho si fratele sau au plasati in arest la domiciliu intr-un hotel din Asuncion,…