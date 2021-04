Pentru bucureșteni, o porție în plus Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Capitalei a decis sambata prelungirea cu 14 zile a restricțiilor aplicate in Bucuresti. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a avut, sambata, o sedinta pentru prelungirea restrictiilor dispuse in contextul pandemiei. CMBSU a prelungit masurile potrivit carora nu se poate ieși din locuinte intre orele 22.00 – 5.00 in zilele de luni pana joi si intre orele 20.00 – 5.00 in zilele de vineri, sambata si duminica, daca incidenta cumulata se menține la maxim 7,5 la mia de locuitori. De asemenea, programul operatorilor economici care desfasoara… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

