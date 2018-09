Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrita continua si anul acesta sa aloce bani pentru activitati si evenimente „fantoma” de care nu a auzit nimeni. Campioana la acest capitol pare sa fie Directia Educatie si Turism. Culmea este faptul ca toate aceste investitii sunt facute prin achizitie directa, iar sumele alocate raman…un…

- Relatia apropiata pe care Radu Moldovan o are cu IPS Andrei Andreicut nu doar ca este cunoscuta, ci se reflecta si in alocarile bugetare ale institutiei pe care o conduce. In 2017, alocarile bugetare care au vizat apropiati de-ai IPS Andrei Andreicut au ocolit bine legea, dupa cum o arata auditul Camerei…

- Anul trecut pe vremea aceasta, Primaria Bistrita cumpara fostul sediu al Allianz Tiriac, situat pe strada Alexandru Odobescu, cu aproape doua milioane de lei. La rectificarea bugetara din aceasta vara, Primaria Bistrita a mai plusat cu aproape jumatate de milion de lei, reperezentand „dotari”. Lasat…

- Unitatile de cult din municipiul Bistrita vor primi sprijin financiar din partea municipalitatii, si in acest an. Primaria Bistrita imparte 1,3 milioane de lei celor 10 biserici care au solicitat bani pentru continuarea diverselor lucrari pe care le au in curs de realizare. Aceeasi suma a fost alocata…

- Un dezvoltator imobiliar ridica, in zona zero a Bistritei, o magaoaie cu spatii comerciale si apartamente care costa cat o vila langa oras. Doar privilegiul de a avea un loc de parcare in centrul istoric ii va costa pe proprietarii viitoarelor apartamente 7.000-8.000 de euro. Desi construieste de ani…

- Situatia in mai multe zone ale municipiului Bistrita este mai mult decat critica in ceea ce priveste canalizarea, nu de azi sau de ieri, ci de ani buni. Orice ploaie mai serioasa, cu o durata mai mare de 5 minute, determina blocarea sistemului de canalizare, inundand case, beciuri si curti, provocand…

- Centura Bistritei nu moare, se transforma! Teoretic! Mult contestatul proiect care prevede amenajarea unei centuri a orasului prin Padurea Codrisor a primit unda verde tocmai de la seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Asta desi, culmea, acesta nici n-a vazut proiectul.…

- Premiera la Tribunalul Bistrita-Nasaud, unde un adolescent de 16 ani, care a cauzat trei accidente rutiere la inceputul acestui an, dintre care doua mortale, a fost trimis in judecata pentru omor calificat. La aceasta acuzatie se adauga alte patru: vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul…