Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inceput „ca masura de precautie” sa-si repozitioneze trupele in Niger, teatrul unei lovituri de stat la sfarsitul lunii iulie, a anuntat joi Pentagonul, relateaza AFP. Departamentul Apararii „repozitioneaza o parte din personalul si bunurile sale de la baza aeriana 101 din Niamey (capitala,…

- Grupul City Grill anunta anunta finalizarea celui mai amplu proces de investitii al grupului, o investitie de 13 milioane de euro in modernizarea restaurantului Hanu’ Berarilor Oprea Soare si amenajarea Hotel La Boheme.”Grupul City Grill anunta finalizarea celui mai amplu proces de investitii al…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a semnat contractele de finantare a proiectelor declarate castigatoare in cadrul sesiunii din anul 2023 a Programului Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala Iasi pentru perioada 2021-2024. Potrivit presedintelui CJ Iasi, valoarea totala a cererilor…

- Compania Elis Pavaje a bugetat investitii de 25 milioane lei in 2023, pentru inlocuirea echipamentelor vechi cu altele mai performante, pentru a creste productivitatea. Producatorul de pavele Elis Pavaje din judetul Alba are in desfasurare investitii pentru eficientizarea activitatii de productie, bugetul…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vineri potentiala vanzare de echipamente si servicii catre Romania pentru modernizarea a 32 de avioane F-16, intr-o tranzactie evaluata la 105 milioane de dolari, a anuntat vineri Pentagonul. Contractantul principal va fi Lockheed Martin, a precizat…

- Comisia a selectat 107 proiecte de infrastructura de transport care sa primeasca granturi UE in valoare de peste 6 miliarde EUR din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – instrumentul UE pentru investiții strategice in infrastructura de transport. Peste 80 % din aceasta finanțare…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca vede Romania ca o tara de o imensa relevanta strategica pentru Occident, pentru Alianța si Uniunea Europeana .Mircea Geoana a subliniat ca pozitia sa in cadrul NATO este foarte importanta si se concentreaza asupra ei pentru a-si duce mandatul…