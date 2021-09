Stiri pe aceeasi tema

- Principalele nemulțumiri ale pensionarilor sunt legate de scumpirile inregistrate in ultima perioada la curent electric și la gaz. Și prețurile la alimente și medicamente sunt prea mari pentru buzunarele lor.„La iarna o factura de utilitati si incalzire poate sa ajunga la o mie de lei. Mia de lei e…

- Federatia Unirea a anulat mitingul de protest al pensionarilor programat pentru vineri in Piata Victoriei, din cauza ratei crescute de incidenta a Covid. "Avand in vedere ca rata de incidenta Covid-19 in Bucuresti a ajuns la 6,64/1000, mitingul de protest al pensionarilor programat pe 1 octombrie…

- Transportatorii au început protestul Piața Victoriei din București, unde își vor continua acțiunea pâna la ora 16:00. Au sosit cu circa 25 de tiruri și câteva furgonete, iar principala nemulțumire este legata de reîncadrarea diurnei ca venit salarial și abuzul ANAF. Mai…

- In discursul pe care l-a susținut de la pupitrul Consiliul Național, fostul ministru al Muncii i-a acuzat pe politicienii din echipa lui Florin Cițu ca mimeaza o atitudinea democratica in public, dar s-au asigurat, in culise, ca opozanții lor nu mai au șansa unei competiții corecte."O aștept și pe doamna…

- Sute de oameni s-au strans, joi, 16 septembrie, in Piața Victoriei din București, pentru a protesta impotriva neregulilor la care sunt supuși. Majoritatea sunt angajați din domenii importante, care s-au saturat de promisiunile guvernanților. Au ieșit in numar mare in fața Palatului Victoriei din Capitala,…

- Și premierul Florin Cițu a fost solicitat, joi, sa comenteze reacția intaziata a Ministerului Culturii și lipsa de reacție a Ministerului Muncii, insa a afirmat ca este vorba de o ancheta in curs și nu dorește sa se pronunțe, rezumandu-se la a transmite condolenațe familiilor celor 2 muncitori și sa…

- PNL Bucuresti organizeaza, sambata, la Sala Polivalenta, reuniunea Comitetului de coordonare in cadrul caruia va fi aleasa conducerea filialei. Pentru sefia PNL Bucuresti si-au depus candidaturile Violeta Alexandru – actualul presedinte al filialei si Ciprian Ciucu – presedintele PNL Sector 6 si primar…