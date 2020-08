Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pacienți internați la la Clinica 2 Medicala din cadrul Spitalului Sfantul Spiridon din Iași au fost testați pentru COVID-19. 5 dintre ei și 6 infirmiere au fost depistați pozitiv și acum clinica va fi inchisa pentru dezinfecție.

- In plus, a fost inregistrat un deces. Ieri, Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Sfantul Spiridon a stabilit recordul in ceea ce priveste numarul de pacienti depistati cu infectia cu noul coronavirus. "Am avut cel mai mare numar de pacienti prezentati in urgenta confirmati pozitiv. Au fost 13-si…

- O adolescenta de 13 ani din municipiul Zalau a ajuns la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc situat pe aleea Kiss Karoli

- Un barbat de 32 de ani din Vaslui a fost ranit, vineri seara, de un copac doborat de vant. El a fost transportat la a Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.

- O tanara a murit si alte doua persoane au fost transportate, joi dupa-amiaza, la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului din municipiul Constanta cu un elicopter SMURD, dupa un accident rutier inregistrat in apropierea satului tulcean Baia, informeaza Agerpres.Primele cercetari efectuate de Inspectoratul…

- O femeie de 43 de ani din Iasi a ajuns in stare grava la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Sfantul Spiridon, dupa ce a fost batuta crunt de sot si taiata cu un cutit de bucatarie. Mariana C.s-ar fi aflat in divort cu sotul. Dupa cum a declarat medicilor, acesta a intrat in camera ei avand in…

- In perioada starii de urgența, intre 16 martie și 15 mai, in Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare (SJUBM) s-a acordat asistența medicala pentru 6688 de pacienți. Potrivit medicului șef UPU, dr. Dan Roman, dupa ieșirea din starea de urgența,…

- Consiliul Județean Cluj dorește sa doteze cu echipamente medicale noi Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca in contextul pandemiei COVID-19.