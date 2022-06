Doi tineri din Tulcea s-au afisat in public cu o arma. Ce spun politistii (FOTO)

In urma unor imagini aparute in mediul online in care doi tineri din municipiul Tulcea s ar fi afisat in public cu o arma, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Tulcea s au sesizat din oficiul cu privire… [citeste mai departe]