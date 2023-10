Pensii majorate în 2024 pentru cinci milioane de români. Cu cât va crește pensia minimă din ianuarie Pensii majorate in 2024 pentru cinci milioane de romani. Cu cat va crește pensia minima din ianuarie Pensii majorate in 2024 pentru cinci milioane de romani. Guvernul ar urma sa indexeze pensiile cu rata inflației. ”De la 1 ianuarie toata lumea primește la fel. Inechitațile se vor repara prin noua lege a pensiilor. Noua lege a pensiilor va intra in vigoare pe 1 ianuarie 2024, pensiile romanilor se maresc cu 13,8%, dar […] Citește Pensii majorate in 2024 pentru cinci milioane de romani. Cu cat va crește pensia minima din ianuarie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca Guvernul a agreat sa majoreze salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut și salariul minim in sectorul construcțiilor la 4.500 de lei brut. Oficialul din Guvern nu a dat un termen privind…

- Pensii 2024 | Cu ce procent vor crește pensiile: Punctul de pensie și pensia minima de anul viitor. Anunțul ministrului Boloș Pensii 2024 | Cu ce procent vor crește pensiile: Punctul de pensie și pensia minima de anul viitor Pensiile romanilor vor inregistra o majorare semnificativa in 2024, a anunțat,…

- Cu ce procent vor fi majorate pensiile in 2024. Ministrul Finanțelor anunța o creștere cu doua cifre. Precizarile lui Ciolacu Ministrul Finantelor a spus cu cat vor creste pensiile romanilor in 2024. Marcel Boloș vorbeste de o crestere de 2 cifre a pensiilor de la 1 ianuarie 2024, an cu 4 randuri de…

- Comisia Europeana a dat unda verde pentru majorarea pensiilor. Statul roman va putea majora pensiile fara sa mai fie obligat sa se incadreze cu cheltuielile in procentul de 9,4% din PIB! Exista insa anumite conditii. In noul PNRR, statul isi va asuma insa ca toate cheltuielile pe care le va face cu…

- Controversatul procent de 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile a fost eliminat din PNRR, așa ca, Guvernul poate sa creasca veniturile seniorilor Romaniei. CUM VOR PUTEA CREȘTE PENSIILE Cheltuieli de 9,4% din PIB cu pensiile (sageata de trecere) cheltuieli sustenabile (2022-2070)Majorarea pensiilor de…

- Premierul Ciolacu: pensiile mici vor crește, va exista o abordare diferențiata. O noua lege a pensiilor, pana la sfarșitul anului Pensiile mici vor crește de la 1 ianuarie 2024. Pana la sfarșitul acestui an este „foarte posibil” ca Guvernul sa finalizeze legea pensiilor, a spus premierul Marcel Ciolacu,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca este posibil ca Guvernul sa vina pana la sfarsitul anului cu o lege a pensiilor, mentionand ca “pensiile mici vor creste cu certitudine”, noteaza Agerpres. “Este foarte posibil sa venim cu o lege a pensiilor pana la sfarsitul anului. (…) In primul rand,…

- Guvernul se pregatește de negocieri la Bruxelles privind Legea pensiilor. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca planul autoritaților din Romania este sa creasca pensiile. Din informațiile scurse in presa, pensia minima ar crește de la 1.125 lei la 1.350 lei. De asemenea, punctul…