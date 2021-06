Pensia medie a crescut cu 16% în primul trimestru din 2021. În 4 județe, numărul pensionarilor îl depășește pe cel al salariaților Pensia medie a crescut cu 16%, in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioada din 2020, arata Institutul Național de Statistica. Pe de alta parte, comparativ cu trimestrul I al anului precedent, numarul mediu de pensionari a scazut cu 34.000 de persoane, iar cel al categoriei aparținand asigurarilor sociale de stat a scazut cu 5.000 de persoane. Comparativ cu ultimul trimestru al anului 2020, numarul mediu de pensionari a fost in scadere cu 24.000 de persoane, iar numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost in scadere cu 14.000 de persoane, arata un comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

