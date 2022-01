Stiri pe aceeasi tema

- “Penny isi continua planul de expansiune in Romania prin deschiderea unui nou magazin in Ocna Mures, judetul Alba. Astfel, reteaua Penny ajunge la un numar total de 303 magazine”, anunta compania. Magazinul are o suprafata de vanzare de 912 mp si 16 angajati. Totodata, magazinul dispune de 71 locuri…

- Judetul Cluj, cu o incidenta de 3,44 cazuri la mia de locuitori, trece in scenariul roșu luni, cand autoritatile au confirmat peste 4.100 de cazuri noi de COVID, dintre care aproape 800 raportate in Capitala. Cu 440 de noi cazuri, județul Cluj raporteaza o creștere a incidenței de la 2,85 la mie, duminica,…

- Un ordin al Ministerului Educației a modificat media pentru acordarea burselor de merit, de la 8.50 la 9.50, ceea ce ii revolta pe elevi. Mai multe asociații ale acestora spun ca vor ataca in instanța acest act normativ care va afecta aproximativ 730.000 de elevi. Asociația Elevilor din Constanța (AEC),…

- Armata Romana cauta rezerviști militari. Sunt disponibile 444 de locuri in 15 judete. 21 ianuarie 2022 – data pana la care are loc procesul de recrutare si selectie. Aceasta este o campanie suplimentara de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva,…

- Inca doua cazuri de COVID-19 cu tulpina Omicron confirmate la noi Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Înca doua cazuri de COVID-19 cu tulpina Omicron au fost confirmate vineri în România - anunta Ministerul…

- Reprezentanții elevilor din mai multe județe ale țarii catalogheaza decizia autoritaților de a relua orele cu prezența fizica doar in școlile in care 60% din personal este vaccinat drept „deficitar”. Ei cer ministerului sa revina la masura prin care incidența din localitate stabilește criteriul de funcționare,…