Penitenciarul Timișoara vrea să își facă fermă de vaci cu șase milioane de lei Penitenciarul Timișoara cauta constructor pentru ridicarea unei ferme de vaci. Aceasta se va realiza la Buziaș, la unitatea exterioara pe care o deține acolo, aici vor fi gazduite 60 de vaci de lapte, bovine tineret și viței. Constructorul care va caștiga contractul lansat pe SEAP va primi puțin peste șase milioane de lei pentru a ... The post Penitenciarul Timișoara vrea sa iși faca ferma de vaci cu șase milioane de lei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Administrația Penitenciarului Timișoara a gasit un mod inedit sa mai reduca din cheltuieli. Astfel, instituția a lansat o licitație publica și așteapta oferte din partea companiilor interesate sa amenajeze o ferma de vaci.

