Stiri pe aceeasi tema

- NEMULTUMIRI… Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) atrage atentia factorilor politici din alianta de guvernare PSD-PNL-UDMR ca politistii de penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor din cauza lipsei de reactie a acestora vizavi de problemele din puscarii.…

- Polițiștii de penitenciare anunța declanșarea unei serii de proteste in perioada urmatoare. De luni, sindicaliștii din Penitenciarul Vaslui iși vor desfașura indatoririle profesionale cu mai multa atenție, insa in limitele legii, iar excesul de zel va duce la blocarea activitații penitenciarului…

- In urma aparitiei in spatiul public a unei filmari pe o retea de socializare, in care o femeie apare adresandu-se altor persoane folosind injurii si cuvinte jignitoare, Inspectoratul de Politie Judetean Harghita face urmatoarele precizari: Persoana care apare in filmarile postate pe o retea de socializare…

- Sindicalistii din penitenciare atrag atentia ministrului Justitiei, Catalin Predoiu ca politistii de penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor din cauza lipsei de reactie a acestuia vizavi de problemele din puscarii, avertizeaza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Sindicaliștii din penitenciare il acuza pe ministrul Catalin PREDOIU de lipsa de reacție vizavi de problemele din inchisori. Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) atrage atenția ministrului Catalin PREDOIU ca polițiștii de penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor…

- Sindicalistii din penitenciare anunta blocarea activitatii si spun ca drepturile detinutilor ar putea fi afectate. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor il acuza pe ministrul justitiei, Catalin Predoiu, de lipsa de reactie in ceea ce priveste problemele din puscarii. Intr-un…

- Sindicatele polițiștilor din penitenciare: activitatea inchisorilor ar putea fi blocata. Care este motivul Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) atrage atenția ministrului Catalin Predoiu ca polițiștii din penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor din cauza…

- Elena Udrea va fi extradata in Romani a pentru a ispași pedeapsa de 6 ani de inchisoare primita in Dosarul Gala Bute, au decis vineri, 10 iunie, judecatorii Curții de Apel din Sofia. Fostul ministru a incercat sa evite aceata sentința inclusiv acuzand condițiile de detenție de la noi din țara. Federația…