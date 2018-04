Bucurie mare in “familia” voleiului iesean in urma succesului echipei feminine de sperante a Clubului Penicilina Iasi, calificata in turneul final al Diviziei Nationale. Sportivele iesene, in varsta de 13-14 ani, pregatite de fosta voleibalista a Penicilineiin, Tatiana Popa, au avut o frumoasa evolutie in turneul semifinal desfasurat in sala proprie, timp de trei zile. La intreceri au participat alte cinci formatii: C.S.S. Bacau, C.S. Medgidia, C.S.M. A Bucuresti, A.C.S. Bravol Brasov si L.P.S. Piatra Neamt. Jocurile au impresionat prin determinarea micilor voleibaliste, prin ambitia cu care acestea…