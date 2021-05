Premierul Florin Citu afirma, de Ziua Nationala a Egalitatii de Sanse, ca pandemia COVID-19 a aratat cat de important este rolul femeilor in aceasta perioada, ele fiind, de cele mai multe ori, in prima linie a luptei impotriva acestui virus. "Pandemia a accentuat insa inegalitatile intre femei si barbati, in aproape toate domeniile vietii", adauga el.

Discursul lui Cițu este unul penibil și ipocrit, daca ne gandim ca a avut in cabinetul sau o singura femeie ca ministru, Raluca Turcan, la Munca, iar acum are doua, dupa ce l-a demis Vlad Voiculescu, iar USR-PLUS a pus-o pe Ioana Mihaila…