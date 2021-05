Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinajul din sambata Rusaliilor va fi organizat la Sumuleu-Ciuc in saua muntelui – a anuntat Primaria Municipiului Miercurea Ciuc, vineri, pe pagina sa de socializare. Anuntul a fost facut de Attila Korodi, primarul municipiului, la sedinta de vineri a consiliului local. Primaria a adaugat ca…

- Weekendul trecut a fost primul sfarșit de saptamana in care locuitorii municipiului Targu Mureș au facut cunoștința cu proiectul de amenajare a zonelor pietonale din oraș. Acesta a fost implementat ca urmare a unui chestionar online realizat de Primaria municipiului Targu Mureș la care au raspuns circa…

- Primaria a decis sa inchida parțial circulația in centrul orașului, pe un sens de mers, in zilele de sambata și duminica, precum și pe durata sarbatorilor legale. Noile reglementari vin dupa ce primaria a sondat opinia publica prin intermediul unui chestionar din care a reieșit ca 70% dintre respondenți…

- Consilierii locali din Miercurea Ciuc au votat astazi, in sedinta extraordinara, bugetul municipiului pe anul 2021. Aproape 60% din acesta este orientat catre investitii.Valoarea bugetului este, la nivel de venituri si cheltuieli, de 240 milioane de lei. Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi…

- UPDATE ORA 13:30 Al 2-lea incendiu la locuintele romilor din Sumuleu Ciuc a fost stins Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata, in jurul orei 10,00, la locuintele comunitatii de romi din cartierul Sumuleu din Miercurea Ciuc, aceeasi zona care a fost afectata de un puternic incendiu in luna ianuarie.…

- Primaria municipiului Miercurea Ciuc anunța ca marți, 13 aprilie, se deschide un nou centru de vaccinare, in cladirea fostului restaurant de la Jigodin-Bai. Direcția de Sanatate Publica Harghita a semnalat ca in centrul respectiv se va folosi vaccinul Pfizer, chiar daca momentan pe portalul de vaccinare…

- In rezultatul discuțiilor pe care le-am avut cu responsabilii și factorii de decizie din cadrul ASP, s-a decis intoarcerea in posesia municipiului Chișinau a incaperilor din str. Ștefan Neaga, 19. Anunțul a fost facut de primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, care a menționat ca este…