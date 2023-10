Peste 1.600 de pelerini romani se aflau in Israel cand a inceput razboiul. Dupa atacurile Hamas, Patriarhia Romana a auntat ca suspenda temporar pelerinajele in Țara Sfanta. Jumatate dintre romani au reusit sa se intoarca acasa, iar Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, a anunțat ca pelerinii aflați in acest moment in Israel vor […] The post Pelerinajele in Israel, suspendate! Veste de la Patriarhia Romana. Cum se intorc credinciosii acasa first appeared on Ziarul National .