- FOTO: Copil de trei, blocat intr-un apartament din Dorohoi. Bunica a fost cea care a dat alarma Intr-o clipa de neatenție, un copil de trei ani, din municipiul Dorohoi, a ramas blocat intr-un apartament, situat la etajul IV. Bunica a ieșit pe casa scarii. In urma ei, nepotul a incuiat ușa și nu a mai…

- Un incident tragic a avut loc recent pe drumul dintre Dorohoi și Botoșani, in zona localitații Vaculești din județul Botoșani, unde un tanar de 25 de ani a fost impușcat de polițiști in timpul unei urmariri cu focuri de arma. Potrivit informațiilor, tanarul, aflat la volanul unui microbuz, nu a reacționat…

- Un tanar, de 25 de ani, din Suceava, a fost ranit, azi noapte, dupa ce a fost impuscat de politistii care il urmareau in județul Botoșani. Șoferul a refuzat sa opreasca la un control de rutina, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Politistii au vrut sa opreasca masina condusa…

- Salvatorii din Botoșani au intervenit cu mai multe echipaje, la locul unui accident in care au fost implicate un autoturism și un tren de calatori. Un accident feroviar, in care a fost implicat trenul Dorohoi – Iasi si un autoturism, a avut loc duminica seara in apropierea haltei Zlatunoaia, doua tinere…

- In dimineața asta locuitorii din Turda Noua au primit facturile la gaze iar acum iși pun mana-n cap la propriu. Spun ca vor ramane fara banii de Paște daca achita facturile in integralitate. Spre exemplu un pensionar cu o pensie de 1.100 de lei, are numai la gaze facturi de 1.200 de lei. Mai vine apa,…

- COMUNA ROMA – ANUNȚ DE INTERES PUBLIC – Obținere autorizație de mediu retea de alimentare cu apa PRIMARIA COMUNEI ROMA, judetul Botosani, cu sediul in sat Roma, comuna Roma, judetul Botosani, CUI 3372114, dorește sa obțina autorizație de mediu pentru Retea de alimentare cu apa potabila in comuna Roma,…

- La data de 16 februarie in jurul orei 10:05, un barbat de 62 ani, din Dorohoi- Botoșani, in timp ce conducea autoturismul in parcarea unui hypermarket din Suceava, l-a acroșat cu partea din fața a autoturismului pe un barbat de 76 ani din Suceava. In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala ușoara…

