Pele primește omagii de la personalitățile întregului mapamond Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a adus un omagiu legendei fotbalului Pele, care a incetat din viata joi, la varsta de 82 de ani, spunand pe Twitter ca "nu a existat niciodata un numar 10 ca el", informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, si alti 11 sefi de stat, printre care presedintii german, portughez si argentinian, si-au confirmat prezenta la investitura presedintelui ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, pe 1 ianuarie, a anuntat miercuri anturajul acestuia, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Consilierul pentru securitate naționala al SUA, Jake Sullivan, s-a intalnit luni cu președintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva și a discutat cu acesta despre consolidarea democrației in cele doua Americi, combaterea modificarilor climatice și situațiile din Haiti și Venezuela, a declarat…

- Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, operat luna trecuta la laringe, a facut duminica o laringoscopie cu rezultate normale, ceea ce inseamna ca este exclusa prezenta unei noi tumori, a anuntat spitalul din Sao Paulo, potrivit Belga, citat de news.ro. Fii la curent cu…

- Presedintele de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a evitat, marti, sa recunoasca infrangerea la alegeri in fata lui Luiz Inacio Lula da Silva, in primele sale declaratii publice, anunta Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele in functie al Braziliei, Jair Bolsonaro, un politician de extrema-dreapta, se va adresa natiunii si nu va contesta rezultatul scrutinului prezidential, castigat la limita de Luiz Inacio Lula da Silva, un politician de stanga, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele SUA, Joe Biden, l-a felicitat duminica pe politicianul brazilian de stanga Luiz Inacio Lula da Silva pentru ca a caștigat alegerile prezidențiale din țara sud-americana, care au provocat diviziuni, dar care au fost in cele din urma "libere, corecte și credibile", in fața actualului președinte…

- Candidatul favorit la alegerile prezidentiale din Brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca, in cazul in care va fi ales la scrutinul de duminica, va pune capat despaduririi din Amazon si ar plasa Brazilia pe calea atingerii emisiilor zero de gaze cu efect de sera, relateaza BBC preluat de…

- Brazilia isi va alege pe 30 octombrie presedintele, intre fostul sef al statului, Luiz Inacio Lula da Silva, in varsta de 77 de ani si care a avut cancer, si presedintele in exercitiu Jair Bolsonaro, in varsta de 67 de ani si care a petrecut mult timp prin spitale dupa atentatul din 2018, scrie luni…