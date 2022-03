Stiri pe aceeasi tema

- Malawi, echipa naționala antrenata de Mario Marinica (47 de ani), s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni, pentru prima data in istorie. Pentru Mario Marinica, tehnicianul roman in varsta de 57 de ani care a antrenat echipe din noua țari africane, totul a evoluat foarte rapid…

- Vremea rea din ultimele zile a afectat aproape intreaga țara, in unele zone provocand pagube semnificative. Un exemplu in acest sens este județul Bihor, unde oamenii au ramas fara curent electric. Nu mai puțin de 20 de localitați sunt afectate. La fel și in județul Caraș-Severin sunt 8 localitați care…

- V.S. Conform datelor facute publice ieri de Direcția de Sanatate Publica Prahova, trei dintre cele 104 localitați prahovene au intrat in scenariul roșu Covid. Potrivit sursei menționate, stațiunea Sinaia a ajuns, ieri, la 3,75 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de sambata, cand a fost…

- Turismul rural și viața simpla de la țara, alaturi de experiențele culturale, gastronomice și vinicole autentice fac Republica Moldova sa fie o destinație turistica autentica, care merita sa fie descoperita, chiar și in pandemie.

- Caprele nu sint tocmai animale exotice și, totuși, in Berlin ele au devenit obiective turistice. Doi IT-isti din capitala germana au creat o aplicatie care indica oricui e interesat unde se afla toate caprele din Berlin, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Astfel, cei convinși ca aceste cornute…

- La 76 de ani, Mircea Lucescu a primit pentru a 5-a oara trofeul de „Antrenorul anului" in Ancheta GSP. Și-l mai adjudecase in 2004, 2010, 2012, 2014! Pentru categoria „Antrenorul anului” au votat: toți antrenorii, președinții și capitanii formațiilor din Liga 1, jurnaliștii GSP și cititorii Gazetei;Miercuri,…

- Pentru gestionarea efectelor de vreme rea care s au manifestat in ultimele ore, peste 2000 de pompieri, cu peste 1300 mijloace tehnice au fost la datorie, pregatite sa intervina in sprijinul autoritatilor locale si cetatenilor din zonele vizate de vremea nefavorabila. Astfel, in urma manifestarii fenomenelor…

- CARAȘ-SEVERIN – Vizita vicepremierului Sorin Grindeanu in județ a avut un prim rezultat pozitiv concret: pe calea ferata Anina-Oravița se va circula permanent! Dupa cum va spuneam, planul Regionalei CFR a fost acela de a restricționa circulația pe Semmeringul banațean, iar pana in martie 2022 trenul…