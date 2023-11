Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE… Florin Simbotin și Irinel Sofronie, cei doi tineri din Padureni care au pus la cale un plan diabolic de razbunare, pare sa nu le placa regimul de detenție. In speranța ca vor fi ințeleși de catre judecatori, tinerii au contestat masurile privative de libertate la Tribunalul Vaslui, dar nu au…

- HOTARARE… Reprezentanții Negreștiului au reușit sa schimbe decizia Tribunalului Vaslui, potrivit careia orașul trebuia sa plateasca Companiei Naționale de Investiții (CNI) o suma colosala: aproape 6,5 milioane de lei, cofinanțare și penalitați calculate din 2009 și pana in prezent. Avocații acestora…

- AREST… Cei doi indivizii din Valeni, comuna Padureni, care au snopit in bataie un consatean, elev la un liceu din Huși, sechestrandu-l și filmand umilințele, vor in libertate. Instanța insa l-a lasat pe agresorul de 18 ani in arest la domiciliu, iar individului de 34 de ani, principalul batauș, i-a…

- Instanța Tribunalului Vaslui a luat de o decizie surprinzatoare in cursul acestei dimineți, in privința masurilor preventive, care s-ar impune inculpaților Dumitru Buzatu și expertul in construcții, Radu Judele. Spre marea dezamagire a fostului președinte al CJ Vaslui, judecatorii au decis ca probele…

- DECIZIE…Lui Florin Simbotin si Irinel Sofronie, cei doi tineri din Padureni care au pus la cale un plan diabolic de razbunare, pare sa nu le placa regimul de detentie. In speranta ca vor fi intelesi de catre judecatori, cei doi au contestat masurile privative de libertate la Tribunalul Vaslui, dar nici…

- DECIZII… Dupa o lunga perioada de timp petrecuta in arest preventiv, fiul consilierului Burlacu de la Ștefan cel Mare se poate bucura de libertatea oferita acum de arestul la domiciliu. Magistrații au decis prelungirea masurii privative de libertate, dar decizia nu este una definitiva și poate fi contestata…

- CONDAMNARE… Individul din Stanilești, care poza in comunitate drept un tata model pentru soție și pentru cei trei copii ai sai, dar care, in ascuns, iși abuza una dintre fiice inca de cand fetița avea 9 ani, era o persoana deosebit de periculoasa, cu tulburare de personalitate mixta. Medicii de la Institutul…

- TUPEU… Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce și-a ucis propriul copil cu o lovitura de cuțit, Gigel Manta arata, inca o data, ca nu-i pare deloc rau pentru ceea ce a facut. Cu indiferența de care a dat dovada inclusiv in momentul in care a fost reținut de catre polițiști, barbatul din localitatea…