Stiri pe aceeasi tema

- Peluza Catalin Haldan, actionar al FC Dinamo, a emis, marti, un comunicat, in care cere sa-i fie permisa echipei "alb-rosii" sa-si joace pe teren salvarea de la retrogradare, dupa ce o decizie a FRF luata cu o zi inainte anuleaza posiblitatea "cainilor" de a mai disputa restantele avute.Citește…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6, informeaza Poliția Capitalei.La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, fiind identificate mai multe persoane. Doi barbați au fost…

- Jurnalistul Ion Cristoiu considera ca dr. Adrian Streinu Cercel ar trebui sa plece singur din functia de conducere pe care o ocupa la Institutul Matei Bals din Capitala, inainte sa fie dat afara pentru ca postul sau a devenit tinta regimului Iohannis.

- Si-au impartit pumni si picioare in plina strada. Un grup de tineri a fost surprins batandu-se intr-o curte din Capitala. Mai mult, scena desprinsa parca dintr-un film de actiune s-a petrecut intr-o baltoaca.

- Fara apa potabila in mijlocul verii. Se intampla la doar 20 de kilometri de Capitala, unde apa este intrerupta douaspreze ore pe zi pentru ca bazinele care alimenteaza localitatea nu fac fața. Ce le transmit autoritațile oamenilor? Sa nu mai ude așa des gradinile.

- BACALAUREAT 2020 EDU.RO. Judecatorul Cristi Danilet le-a transmis un mesaj elevilor care susțin luni prima proba a examenului de Bacalaureat. Pe pagina lui de Facebook, acesta i-a indemnat sa nu copieze și le-a transmis respectul sau celor care „vor sa intre in viața in mod cinstit”. „Saptamana…

- Mario Fresh a pofitat de vremea frumoasa din Capitala și și-a scos doi prieteni in oraș. Pare-se insa ca a cam uitat bunul simț acasa! De ce spunem asta? Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro ofera raspunsul!

- Costin Marculescu va fi inmormantat astazi la cimitirul ”Reinvierea” din Capitala! In scurt timp slujba de inmormantare va incepe, iar paparazzii Spynews.ro au surprins momentul in care crucea și tabloul cu actorul au fost scoase afara din biserica!