Pe front, contra covidului!

Am in curte, la tara, trei brazi. Mari, infoiati, vigurosi. Unul era aici, cand am cumparat casa, pe ceilalti i-am pus noi, ca sa nu fie cel existent, deja, singur. Bine, noi am pus muuuulti, dar doar astia s-au prins. Si unul dintre astia trei, de-i avem, e aproape de poarta. Milioane de ace si de uscaturi, de n-or fi miliarde, cad din el dincolo de gard, pe podisca, pe unde bagam masina in curte. Inainte de virusul mamei și mamițicii lui, voiam, nu voiam, musai trebuia sa matur mereu la poarta. Acuma, nu doar ca nu-mi vine sa ies cu matura la atac, dar am, si asa, un sentiment de teama, de neliniste,…