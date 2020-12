Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a vorbit, sambata, despre „consecintele devastatoare” pe care le vor suferi milioane de americani daca Donald Trump nu va aproba planul de relansare economica adoptat de Congres, relateaza presa internationala.

- Presedintele american Donald Trump a respins miercuri, prin veto, proiectul de lege a Departamentului Apararii, in valoare de 740 de miliarde de dolari, in pofida sustinerii puternice a proiectului in Congres, marind probabilitatea ca acesta sa nu devina lege, pentru prima oara in ultimii 60 de ani,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va respinge proiectul de lege a apararii, in valoare de 740 de miliarde de dolari, care stabileste cheltuielile si politica Pentagonului, unul dintre motive fiind cererea sa de excludere a unei reglementari, numita Section 230, care protejeaza companiile…

- Cu toate ca a pierdut alegerile prezidențiale din SUA în favoarea lui Joe Biden, Donald Trump a promulgat, pe final de mandat, vineri seara o lege care lovește puternic sportivii. Citește mai mult pe Digisport.ro.

- Presedintele in exercitiu al Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat retragerea "majoritatii" trupelor americane din Somalia "pana la inceputul anului 2021", adica inainte de incheierea mandatului sau, a anuntat vineri Pentagonul, noteaza AFP. Citește și: Primele rezultate ale alegerilor parlamentare…

- Presedintele in exercițiu Donald Trump intentioneaza sa-l gratieze pe fostul sau consilier in probleme de securitate nationala, Michael Flynn, scrie Agerpres, preluand AFP, care citeaza mass-media americane. Fostul general de armata Flynn a pledat vinovat in 2017 pentru ca a mintit FBI cu privire la…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii saptamana trecuta despre optiunea de a ataca Iranul pe motivul continuarii programului nuclear de catre Teheran, Consilierii l-au descurajat din cauza riscului extinderii conflictului, scrie ziarul New York Times, citand actuali si fosti oficiali…

- Pe 8 noiembrie 2016 candidatul republican Donald Trump a invins-o pe candidatul democrat Hillary Clinton in cursa de alegeri pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Clinton a caștigat votul popular, obținand peste 65 milioane de voturi in fața lui Trump care a obținut doar 62 milioane de voturi.