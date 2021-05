Pe cine a afectat cel mai mult criza COVID? În SUA, problemele financiare generate de pandemie au lovit mai tare în minorități Criza economica generata de pandemia de coronavirus a fost resimțita diferit de la țara la țara și de fiecare grup etnic in parte. Un studiu recent, efectuat in SUA și citat de Phys, arata ca aproape jumatate dintre americani au avut probleme financiare in primele luni ale pandemiei, iar aproape 30% au trecut prin cumpene atat de mari, incat au intampinat dificultați in a-și procura mancarea, arata un studiu recent, 18% au fost ingrijorați cu privire la plata ipotecii la locuința și 37% au prezentat simptome de stres sau probleme psihologice. Mulți au fost discriminați cel puțin o data din cauza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt deja mulți care se bucura ușor, ușor, ca incepem sa scapam de Pandemia covid. Din pacate ceea ce se intrevede din punct de vedere economic este un adevarat dezastru. Pandemia covid și efectele sale,in special economice, deja se resimt și se vor resimți și in urmatorii ani. Multe ramuri economice…

- Pandemia a lovit cel mai tare in femei. Foarte multe romance au ramas fara job in aceasta perioada de criza generata de Covid in sectorul muncii. Numarul femeilor din Romania care au ramas somere a crescut cu pana la 50% din cauza pandemiei, in timp procentul in cazul barbatilor este de 16%, a anuntat,…

- De la debutul vaccinarii in SUA in urma cu patru luni, aproximativ 130 de milioane de persoane, reprezentand 50.4% din adulti, au beneficiat de injectarea a cel putin unei doze de vaccin, conform datelor oferite de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), informeaza Agerpres , care citeaza…

- Efectele pandemiei COVID-19 risca sa duca la o fractura in societațile din intreaga lume, sa creasca instabilitatea pe tot globul și sa remodeleze realitațile politice și economice pentru anii urmatori, avertizeaza comunitatea serviciilor de informații din SUA intr-un raport citat de CNN. „Criza…

- In cadrul mesajului traditional de Paste, transmis duminica, 4 aprilie, cu prilejul rostirii binecuvantarii ”Urbi et Orbi”, Papa Francisc a cerut impartirea vaccinurilor anti-Covid-19 cu tarile cele mai sarace si a facut apel la pace, relateaza Spotmedia.ro, care citeaza AFP.„Pandemia exista. Criza…

- Marea Britanie a vaccinat pana miercuri, 17 martie, mai mult de 25 de milioane de persoane cel putin cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19, la 100 de zile de cand prima persoana a fost vaccinata in aceasta tara. Guvernul de la Londra spera ca pana pe 15 aprilie toti britanicii cu varste de peste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri trei acte normative care aproba trei ordonante de urgenta care instituie mai multe scheme de ajutor de stat pentru sustinerea crescatorilor din sectorul bovin, a celor din sectorul suin si a celor din sectorul avicol, in contextul crizei economice generate…

- Pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra serviciilor medicale care trateaza cancerele la copii din intreaga lume, in special in tarile mai putin bogate, prin scaderea diagnosticarilor si chiar intreruperea tratamentelor, potrivit unui studiu publicat joi, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…