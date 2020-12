Pe ce și-au dat banii de concediu românii, în pandemie. Vânzările au explodat Pandemia de coronavirus a schimbat foarte mult obiceiurile romanilor in ceea ce inseamna felul in care se cheltuie banii. Pe de-o parte, s-au facut economii din banii care erau rezervați pentru activitați turistice. Restricțiile de calatorie au facut ca romanii sa fie nevoiți sa renunțe la planurile de vacanța. De asemenea, au fost și alte […] The post Pe ce și-au dat banii de concediu romanii, in pandemie. Vanzarile au explodat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

