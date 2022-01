Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea medie a cosului de cumparaturi online a crescut cu 5,8%, anul trecut, comparativ cu 2020, pana 52,6 euro, arata o analiza realizata de 2Performant, companie de tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Valoarea medie a cosului de cumparaturi online a crescut cu 5,8%, anul trecut, comparativ cu 2020, pana 52,6 euro, in timp ce 69% dintre cumparaturile romanilor in mediul virtual au fost realizate de pe telefonul mobil, arata o analiza realizata de 2Performant, companie de tehnologie listata pe piata…

- Valoarea indicelui BET, indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a crescut cu 33,2% in acest an si a incheiat ultima zi de tranzactionare a anului cu 13.061,32 puncte, aproape de maximul istoric atins cu o zi inainte, se mentioneaza intr-un mesaj transmis joi de BVB pe pagina sa de…

- ”Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) informeaza ca marti , 2 8 dece mbrie, o noua emisiune de obligatiuni MW Green Power Export , producator de energie electrica fotovoltaica, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei . Noua emisiune de obligatiuni, in valoare…

- Valoarea tuturor tranzactiilor realizate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) creste cu 21,6% in primele 11 luni, la 17,4 miliarde lei (3,5 miliarde euro), iar valoarea medie zilnica de tranzactionare avanseaza cu 20,5% la 75 milioane lei (15,2 milioane euro). De asemenea, capitalizarea…

- Biofarm a inregistrat in primele noua luni ale acestui an venituri nete din vanzari de 178,857 milioane lei, in crestere cu 16% fata de perioada similara din 2020, conform datelor transmise luni Bursei de Valori Bucuresti. Profitul net al companiei s-a ridicat in perioada mentionata la 54,84…

- In primele 7 ore de Black Friday au fost plasate comenzi pentru 1.450.000 de produse din oferta eMAG, cu 34% mai mult decat in 2020 in același interval. In prezent mai sunt 3 milioane de produse in stoc, iar promoțiile vor fi disponibile pana noaptea tarziu. “Am remarcat trei tendințe pe parcursul zilei…

- Capitalizarea totala a companiilor care s-au listat pe Bursa de Valori Bucuresti emitand actiuni se apropie de un miliard de euro, iar valoarea totala a finantarilor cu emisiuni de obligatiuni anul acesta depaseste 3,5 miliarde de lei, a declarat miercuri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti…