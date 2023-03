Pe ce dată sunt Floriile în 2023? Ce tradiții și obiceiuri au loc Duminica Floriilor marcheaza, an de an, intrarea Domnului in Ierusalim. Anual, aceasta sarbatoare se celebreaza cu o saptamana inainte de Sfintele Paști, prin urmare nu are o data anume. Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim se celebreaza cu o saptamana inainte de Sfintele Paști. Anul acesta, sarbatoarea Floriilor va avea loc la data de 9 aprilie, intr-o zi de duminica. In duminica de Florii, mii de credincioși merg la biserica de unde vin cu o salcie, care se spune ca inlocuiește de fapt ramurile de maslin și finic, care nu se gasesc la romani. Legendele vechi spun ca salcia a ajutat-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ca orice sarbatoare importanta, Floriile sunt marcate de mai multe superstiții pe care oamenii le respecta, caci se spune ca așa poți atrage prosperitatea și liniștea in familie. Anul acesta, catolicii sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim mai devreme decat creștinii ortodocși.

