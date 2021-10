Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de acțiuni de catre investitori, anunțata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC, scrie Mediafax.…

- Averea lui Mark Zuckerberg a scazut cu aproape 7 miliarde de dolari in cateva ore, miliardarul coborand o poziție in clasamentul celor mai bogați oameni, intocmit de Bloomberg, pe locul cinci, dupa Bill Gates. Caderea vine dupa acuzațiile unei avertizoare de integritate și pana celor trei mari platforme…

- John si Jenny Paulson divorteaza dupa 20 de ani de casnicie, decizie care va remodela una dintre cele mai mari averi din Statele Unite, relateaza Bloomberg, citat de Observatornews . Sotul detine o avere neta de 4,8 miliarde de dolari Anterior, The New York Post a raportat ca John si Jenny Paulson nu…

- Google, subsidiara Apple, Facebook si Microsoft au cele mai ridicate cheltuieli de lobby din Europa, intr-o lupta impotriva reglementarilor mai dure, menite sa reduca puterea gigantilor tehnologici americani, acuzati de abuz de pozitie dominanta pe piata. Astfel de eforturi ar trebui sa fie un semnal…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, scrie Agerpres . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Profiturile marilor companii tech din Statele Unite au ajuns la cote nemaiintalnite pe masura ce economia globala depaseste socul provocat de pandemie, eveniment care a alimentat avantul inregistrat anul trecut de Big Tech, conform Financial Times. Veniturile raportate de Apple, Alphabet si…

- Grupul aeronautic european Airbus este favorit sa castige licitatia de miliarde de dolari pentru noua flota de aeronave a Trasporto Aereo SpA (ITA), succesorul Alitalia, a anuntat duminica publicatia italiana Corriere della Sera, transmite Bloomberg. Directorii ITA nu au luat inca o decizie…

- Gigantul american Twitter a inregistrat in al doilea trimestru un beneficiu net si o cifra de afaceri mai bune decat era prevazut conform analizelor, cu 206 milioane de utilizatori activi, scrie Le Figaro, potrivit news.ro. Dupa anunt, piata a reactionat pozitiv, inregistrand 4,64% dintre…