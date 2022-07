Stiri pe aceeasi tema

- Editorialistul revistei Jerome Corsi, in articolul sau pentru American Thinker, a numit acțiunea președintelui rus Vladimir Putin catre infringerea Europei. In opinia sa, liderul rus a gasit piețe alternative pentru petrol și gaze autohtone in Asia, in timp ce Europa sufera pierderi economice. Potrivit…

- Valoarea estimata a Centrului Integrat de Transplant de la Cluj este de 200 de milioane de euro, iar proiectul este inclus la finantare pe fonduri europene prin intermediul PNRR, transmite, marti, CJ Cluj. „Pentru inceput, costurile constructiei propriu-zise a singurului Centru Integrat de Transplant…

- Garry Kasparov, fost campion mondial la șah, a fost de curand in Romania, unde a vorbit hotarat despre situația geo-politica globala, in contextul razboiului provocat de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele Human Rights Foundation a analizat cauzele istorice ale agresiunii produsa de Kremlin, intr-un…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri, 4 mai, ca Romania, ca stat membru al UE, sustine propunerea Comisiei Europene de a interzice importul de petrol din Rusia și ca aceasta mișcare nu va afecta țara noastra.„Se discuta de foarte mult timp despre acest lucru. Noi am discutat cu rafinariile…

- Cristian Grosu prezinta pe cursdeguvernare.ro o analiza foarte interesanta despre problema actuala a razboiului. Tocmai se destrama teoriile privind multipolaritatea lumii – in sensul in care a fost ea prezentata de analisti si experti in ultimele 2 decenii, precum si in ce priveste globalizarea – care…

- „Niște colegi, care nu au fost in stare sa scrie trei randuri la Legea off shore, se așteptau ca Guvernul și Ministerul Energiei sa vina cu legea off shore. Am spus-o din 2019, nici ministerul și nici guvernul nu vor veni cu o lege off shore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in 2018. Guvernul,…

- Președintele Joe Biden i-a spus premierului indian Narendra Modi ca achiziționarea de petrol din Rusia nu este in interesul Indiei și ar putea impiedica raspunsul SUA la razboiul din Ucraina. Președintele american Joe Biden l-a indemnat pe liderul indian Narendra Modi sa nu sporeasca dependența țarii…