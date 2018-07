Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Parlamentului European au adoptat astazi rezoluția care prevede suspendarea asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova, din cauza nerespectarii precondițiilor politice stipulate in acordul dintre UE și Republica Moldova. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat ca…

- Alegerile din Chișinau s-au desfașurat liber și democratic, asta chiar daca au fost unele incalcari ale legislației. Totuși, invalidarea scrutinului este un precedent periculos și pentru PDM. Aceasta este reacția președintelui Partidului Democrat din Moldova la decizia Curții Supreme de Justiție, care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, au anuntat luni autoritatile electorale, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Potrivit…

- Rezultatele alegerilor locale din acest an au demonstrat din nou cat de falsa este retorica opoziției privind "statul capturat". Declarația a fost facuta de președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, intr-un interviu pentru portalul tribuna.md.

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis astazi o solicitare catre ANRE in care cere lamuriri in ceea ce privește evoluția prețurilor la carburanți și ultimele majorari de tarife. "Avand in vedere neclaritațile privind condițiile care au dus la ultima majorare de tarife, premierul a propus conducerii ANRE…

- 19 fermieri, companii, asociații și jurnaliști au fost premiați, ieri seara în cadrul Galei Agenției de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA), pentru realizari deosebite pe diferite segmente ale agriculturii autohtone. Prezent la evenimentul de decernare, premierul…

- Votantii democrati din statul american Georgia au desemnat, marti, pentru prima data in istoria Statelor Unite o femeie de culoare drept candidat in alegerile pentru functia de guvernator, transmite Reuters. Stacey Abrams a castigat nominalizarea Partidului Democrat, devenind prima afroamericana care…

- CHIȘINAU, 10 mai — Sputnik. Pe data de 9 mai, la Chișinau a fost organizat un concert prilejuit de Ziua Victoriei în Marele Razboi pentru Apararea Patriei și Ziua Europei, la care au participat cunoscutul cântareț rus Nicolai Baskov, interpretul german Thomas Anders (Modern…