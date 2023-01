Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca mai rau decat marți 13 e sambata 14 dupa vineri 13. La ediția de ianuarie 2023 nu se potrivește. Prima veste faina e ca Smiley și Pavel Bartoș au lansat piesa oficiala a filmului Ramon regizat de Jesus del Cerro (Miami Bici, Vlad, Hawaii, Ho Ho Ho). Regizorul este și coproducator al filmului,…

- Lorelai Moșneguțu a caștigat „Romanii au talent” in 2017. Tanara a impresionat cu numarul ei atat juriul, cat și publicului care a votat-o in numar mare. Viața ei s-a schimbat radical dupa concurs, dupa ce a caștigat marele premiu in valoare de 120.000 de euro.Tanara și-a cumparat un apartament in București,…

- Smiley și Pavel Bartoș au lansat clipul oficial al piesei filmului „Ramon” regizat de Jesus del Cerro, regizorul „Miami Bici”. Povestea personajului, care va putea fi urmarita incepand cu 3 februarie, doar in cinematografe, este spusa de data aceasta pe ritmurile unei melodii vibrante, care contureaza…

- Nu doar glumele ii aduc profit lui Cosmin Nedelcu, care a dat lovitura cu „Teambulding”, comedia ce s-a dovedit unul dintre cele mai profitabile filme romanești din toate timpurile. Actor dar și regizor al producției, Micutzu’, așa cum este cunoscut, este și anteprenor cu profituri frumușele. Puțini…

- In aceasta seara, la Pro TV, de la ora 20.30, ultimul episod din primul sezon al serialului „Clanul” e difuzat pe post. Marian Olteanu, care il interpreteaza pe David, a spus ce se va intampla cu personajul lui. „Fiind atat de implicat in filmarile sezonului 2 nici nu mi dau seama cand a trecut timpul…

- Echipe de medici din Elveția, Croația, București, Cluj Napoca și Arad au participat la intervenția de prelevare de organe. Familia unui aradean de 52 de ani a fost de acord sa doneze organele barbatului aflat in moarte cerebrala pentru a salva alte vieți. Rinichii și corneea au ajuns la pacienți din…

- Cosmin Nedelcu, comediantul recunoscut dupa numele de scena ”Micutzu”, a facut dezvaluiri ce-l privesc, povestind cu umor, dar și cu sinceritate despre el, care ar bea o bere cu actorul Robert Downey jr.Micutzu, Cosmin Nedelcu pe adevaratul sau nume, se recomanda ca un ”comediant pe scena, care nu este…