Stiri pe aceeasi tema

- Paul Stanescu a participat, sambata, la Slatina, la Conferinta de alegeri a Tineretului Social-Democrat si a vorbit despre importanta perioadei urmatoare pentru „soarta Romaniei”. „E posibil din nou sa mergem la Bucuresti si v-as ruga sa mergem cat mai multi la Bucuresti, sa spunem ca nu conteaza…

- Presedintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a declarat, sambata, ca va renunta la conducerea organizatiei judetene, informeaza Mediafax.Klaus Iohannis, mesaj pentru Laura Codruta Kovesi: 'Vorbim saptamana viitoare' Stanescu a afirmat ca organizatia va fi preluata de presedintele…

- Conducerea PSD ar putea da in sedinta de vineri un vot pentru ramanerea lui Liviu Dragnea in fruntea PSD si a Camerei Deputatilor, majoritatea liderilor din partid fiind alaturi de actualul presedinte al PSD, potrivit unor surse politice. Liviu Dragnea a fost condamnat miercuri, in prima instata, la…

- Președintele PSD Olt, vicepremierul Paul Stanescu, a transmis vineri, 22 iunie, un comunicat prin care susține ca organizația olteana il sprijina pe Liviu Dragnea „atat in funcțiile politice, cat și in cele administrative“, dupa sentința pronunțata joi. Paul Stanescu a ...

- Alegerile pentru functiile de conducere ale organizatiei municipale a Partidului National Liberal se vor desfasura pe 29 iunie, a anuntat presedintele interimar al acestei structuri, Erland Cocei. „Va fi ales Biroul Politic Local, presedintele, doi prim-vicepresedinti, opt vicepresedinti pe domenii…

- La sfarsitul lunii trecute va relatam pe larg scandalul declansat in organizatia Eforie a Partidului Miscarea Populara, dupa ce Biroul Politic Local a fost "dictatldquo; direct de la judet. Presedintele interimar al organizatiei Eforie, Doina Abdula, marturisea ca nu reuseste sa comunice cu presedintele…

- Sambata, 31 martie, Organizatia de Femei a PNL Arges si-a programat alegeri pentru functia de presedinte. Singura candidata intrata in cursa este Anca Barbu, o doamna cu vechime in partid, care a fost chiar si propunerea PNL pentru Primaria Pitesti in 2008. Dupa ce a stat o vreme departe de politica…

- “Voi merge la viitoarele alegeri din poziția de președinte executiv”, a declarat astazi parlamentarul Mihai Weber care a readus in discuție subiectul privind alegerile pentru desemnarea viitoarei conduceri a PSD Gorj. Weber a lasat sa se ințeleaga faptul ca, cel mai potrivit sa candideze pentru șefia…