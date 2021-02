Stiri pe aceeasi tema

- Decarul formației Universitatea Craiova , Alex Cicaldau, și-a cerut scuze pentru ratarile sale și pentru remiza inregistrata cu Academica Clinceni. „Bineințeles ca ne pare rau ca nu am caștigat. Am venit aici cu gandul sa luam cele trei puncte și cred ca in prima repriza s-a jucat meciul. Am avut destule…

- CS Universitatea Craiova a obținut doar o remiza alba cu Academica Clinceni. La finalul partidei, Dan Nistor (32 de ani), Paul Papp (31) și Alexandru Cicaldau (23) au oferit declarații. Totul despre Academica Clinceni - Craiova 0-0, AICI Toți trei au vorbit frumos despre noul antrenor Marinos Ouzounidis,…

- Universitatea Craiova a inregistrat un egal, 0-0, cu Academica Clinceni, iar antrenorul Marionos Ouzounidis a fost ușor nemulțumit de randamentul elevilor sai. „A fost un meci exact cum ne-am așteptat, adica dificil. Am jucat cu cateva zile in urma și nu am fost atat de proaspeți. Puteam caștiga, chiar…

- Marinos Ouzounidis (52 de ani), noul antrenor al lui CS Universitatea Craiova, a condus primul antrenament al echipei din Banie, alaturi de noii sai colaboratori: preparatorul fizic Giagkou Nikolaos și secundul Bledar Kola (48 de ani), fost internațional albanez, cu prezențe in Liga Campionilor pentru…

- CS Universitatea Craiova a caștigat cu Dinamo, 1-0, dar jocul oltenilor a lasat mult de dorit. Bobi Verdeș (40 de ani), fostul atacant al Științei de la inceputul anilor 2000, crede ca noul antrenor Marinos Ouzounidis are multe de pus la punct in Banie. ...

- Fundașul formației Universitatea Craiova , Paul Papp, a prefațat intalnirea cu FC Voluntari. Disputa este programata maine, de la ora 17.30, pe stadionul „Anghel Iordanescu“ și conteaza pentru etapa 19 din Liga 1. Ultimul marcator al Științei a subliniat ideea ca singurul obiectiv pentru acest meci…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 in fața formației Gaz Metan Mediaș. La conferința de presa de dupa meci antrenorul Științei , Corneliu Papura, s-a aratat mulțumit de evoluția elevilor sai. „Am meritat sa caștigam partida din aceasta seara. Ne-am creat multe situații de a marca și am facut un…