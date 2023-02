Stiri pe aceeasi tema

- Toate porturile de la Marea Neagra raman inchise atat pentru transportul maritim, cat și pentru cel fluvial, din cauza vantului puternic. UPDATE, ora 10.15: Pe DN2/E85 accesul a fost restricționat tuturor categoriilor de autovehicule intre localitatea Slobozia Bradului din Vrancea pana la limita cu…

- ATENȚIONARE… Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Romane, la data de 27 Ianuarie a.c., se circula ingreunat, in condiții de iarna pe DN 24 (E 581) Tutova – Barlad, traficul desfașurandu-se cu dificultate. Șoferii au transmis fotografii ale drumului european in apropiere…

- FRICOȘI… Șeful Poliției Huși, comisarul-șef Liviu David și șeful Biroului Ordine Publica, George Sebastian Poghirca, au dat bir cu fugiții imediat ce au aflat ca Inspectoratul General al Poliției Romane urmeaza sa trimita Corpul de Control la Huși. Acuzați ca intocmesc rapoarte in fals, ca iși bat joc…

- PICAȚI ȘI ABSENȚI… Dramatism și adrenalina la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) pentru ocuparea postului de șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. Din cinci ofițeri inscriși, unul s-a pierdut pe drum fiindca nu a avut vechimea necesara intr-o funcție…

- VIS … Condamnat, in 2018, la 10 ani de inchisoare cu executare pentru o crima fara motiv, Ioan Moraru are sanse sa scape de gratii inainte de a executa in intregime pedeapsa. Judecatorii au admis cererea acestuia de eliberare conditionata, dar ultimul cuvant il vor avea magistratii Tribunalului Vaslui.…

- PREGATIRI… Știre de ultima ora a ediției Mincinosu’ de Vaslui. De la Inspectoratul General al Poliției Romane tocmai ne-au fost virați banii pentru un anunț foarte important, adresat candidaților care s-au inscris pentru postul de inspector -șef la IPJ Vaslui: „nu uitați ca luni, 16 ianuarie, trebuie…

- PREGATIRI… Dupa o perioada destul de indelungata, timp in care instituția a avut la comanda ofițeri imputerniciți, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui va avea, in cele din urma, un șef cu concurs. Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, incepand cu data de 7 decembrie și pana pe…

- DECIZIE… Tribunalul Vaslui a decis prelungirea mandatului de arestare pentru inca 30 de zile pentru cei 8 traficanți de droguri barladeni. Decizia nu este definitiva astfel ca, macar o parte dintre inculpați au șanse sa se bucure, in continuare, de libertate, așa cum a decis Curtea de Apel Iași. Ramane…